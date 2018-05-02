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Вооруженные силы Венесуэлы гарантировали безопасность на выборах президента
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Вооруженные силы Венесуэлы гарантировали безопасность на выборах президента 

ТАСС 20 минут назад
ТАСС, 2 мая. Вооруженные силы (ВС) Венесуэлы обеспечат проведение президентских выборов 20 мая в спокойной обстановке. Об этом, по информации телеканала Globovision, заявил в среду глава Оперативного стратегического командования Ремихио Себальос.
"Граждане могут быть совершенно спокойны, потому что ВС будут развернуты на всей территории страны для решения соответствующих задач и соблюдения закона об избирательных процессах", — сказал офицер. В Венесуэле будут работать более 14,6 тыс. избирательных участков, на которых смогут отдать свой голос более 20 млн человек.
Президентская избирательная кампания началась в Венесуэле 22 апреля. На высший государственный пост, кроме действующего главы государства Николаса Мадуро, претендуют самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти, представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и лидер оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон.
Крупнейшие оппозиционные силы Венесуэлы, контролирующие парламент страны, отказались участвовать в выборах главы государства. Мадуро ранее заявлял, что голосование пройдет в любом случае и страна получит «легитимно избранного президента». Согласно результатам опросов общественного мнения, действующий глава государства значительно опережает конкурентов по президентской гонке.
Ряд государств региона, а также Испания уже заявили, что не признают итоги выборов.
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