Вооруженные силы Венесуэлы гарантировали безопасность на выборах президента

ТАСС , 2 мая. Вооруженные силы (ВС) Венесуэлы обеспечат проведение президентских выборов 20 мая в спокойной обстановке. Об этом, по информации телеканала Globovision, заявил в среду глава Оперативного стратегического командования Ремихио Себальос.

"Граждане могут быть совершенно спокойны, потому что ВС будут развернуты на всей территории страны для решения соответствующих задач и соблюдения закона об избирательных процессах", — сказал офицер. В Венесуэле будут работать более 14,6 тыс. избирательных участков, на которых смогут отдать свой голос более 20 млн человек.

Президентская избирательная кампания началась в Венесуэле 22 апреля. На высший государственный пост, кроме действующего главы государства Николаса Мадуро , претендуют самовыдвиженец Луис Алехандро Ратти, представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и лидер оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон.

Крупнейшие оппозиционные силы Венесуэлы, контролирующие парламент страны, отказались участвовать в выборах главы государства. Мадуро ранее заявлял, что голосование пройдет в любом случае и страна получит «легитимно избранного президента». Согласно результатам опросов общественного мнения, действующий глава государства значительно опережает конкурентов по президентской гонке.