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МВФ выразил недоверие властям Венесуэлы за отклонение от реформ
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МВФ выразил недоверие властям Венесуэлы за отклонение от реформ 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о недоверии властям Венесуэлы в связи с ненадлежащим представлением данных о ситуации в экономике страны и неспособностью принять необходимых мер.
"2 мая 2018 года совет управляющих МВФ собрался, чтобы рассмотреть проблему предоставления Венесуэлой основных макроэкономических данных… Совет нашел, что Венесуэла не осуществила коррекционные меры и не предоставила информацию по ряду дополнительных пунктов. Фонд выпустил заявление о недоверии Венесуэле за ее отказ осуществить эти коррекционные меры и отказ выполнить обязательство в соответствии с разделом пятым статьи восьмой", — говорится в коммюнике фонда.
При этом МВФ заявляет, что готов продолжить конструктивное сотрудничество с властями Венесуэлы для решения экономического кризиса, когда Каракас будет готов вернуться к выполнению своих обязательств, в том числе в части предоставления информации.
МВФ выразил надежду, что необходимые экономические меры будут приняты венесуэльскими властями в течение ближайших шести месяцев, после чего должна состояться встреча представителей фонда и южноамериканского государства.
Ранее МВФ выступил с прогнозом, согласно которому в текущем году экономика Венесуэлы сократится на 15%, а инфляция достигнет отметки в 13000%. По данным фонда, в 2016 году венесуэльский ВВП сократился на 16,5%, а в 2017 году — на 14%.
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