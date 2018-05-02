МВФ выразил недоверие властям Венесуэлы за отклонение от реформ

"2 мая 2018 года совет управляющих МВФ собрался, чтобы рассмотреть проблему предоставления Венесуэлой основных макроэкономических данных… Совет нашел, что Венесуэла не осуществила коррекционные меры и не предоставила информацию по ряду дополнительных пунктов. Фонд выпустил заявление о недоверии Венесуэле за ее отказ осуществить эти коррекционные меры и отказ выполнить обязательство в соответствии с разделом пятым статьи восьмой", — говорится в коммюнике фонда.

При этом МВФ заявляет, что готов продолжить конструктивное сотрудничество с властями Венесуэлы для решения экономического кризиса, когда Каракас будет готов вернуться к выполнению своих обязательств, в том числе в части предоставления информации.

МВФ выразил надежду, что необходимые экономические меры будут приняты венесуэльскими властями в течение ближайших шести месяцев, после чего должна состояться встреча представителей фонда и южноамериканского государства.

Ранее МВФ выступил с прогнозом, согласно которому в текущем году экономика Венесуэлы сократится на 15%, а инфляция достигнет отметки в 13000%. По данным фонда, в 2016 году венесуэльский ВВП сократился на 16,5%, а в 2017 году — на 14%.