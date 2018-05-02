Кастро был необходимым героем

Дуайт Д. Эйзенхауэр. Большинство тех, кто презирает Фиделя Кастро , явно не подозревают о том, что революция, которую он осуществил в последние сутки 1958 года и в первые сутки года 1959, была совершенно необходима и достойна восхищения, потому что это был конец гангстерского правления, с помощью которого диктатура Батисты терроризировала кубинцев, и которую так позорно поддерживал тогдашний президент США

Гавана, один из самых красивых городов мира, была чудовищной площадкой для игрищ американских мафиозных боссов того времени, которые использовали казино, принадлежащие им на этом острове в Карибском море, для отмывания денег.

Люди, принимавшие участие в игре, имели свою часть пирога, а кубинцы, бывшие чужими на этом празднике жизни, все глубже погружались в чудовищную нищету. Поэтому Фидель Кастро и Че Гевара, две главных фигуры революции, для большинства были героями.

В Латинской Америке, где поддержка Соединенными Штатами жестоких правых диктатур в 1950-е годы привела к латентной и часто неконтролируемой ненависти местного населения к «гринго», появилась потребность освободиться от того вмешательства, в котором активно участвовали ЦРУ и прочие.

Диктаторы, поддерживаемые США, часто создавали — как и на Кубе — гангстерские режимы, при которых очень немногие обогащались за счет других. Неравенство было чудовищным. Никакой правовой зашиты не существовало.

Именно в свете этого я и говорю, что Кастро был необходимым героем. Революция, которую он осуществил, порвала с вульгарным капитализмом, она стала атакой на американское презрение по отношению к латиноамериканцам и покончила с теми огромными привилегиями, которые присвоили себе местные олигархи. Так что в историческом контексте это была хорошая революция, потому что кубинцы заслуживали нечто большее, чем диктатура Батисты, которая докучала им так долго.

Они заслуживали справедливости.

Но — как мы знаем из истории — революция всегда пожирает своих детей, а на Кубе Кастро отказался от своих собственных принципов. Свободу, которую он обещал своему народу, тот никогда так и не получил. Наоборот. Фидель и сам стал жестоким диктатором, который десятилетия правил своим народом железной рукой. Никакой жалости по отношению к оппозиции. Никакой сдержанности в отношении к самому себе. Никаких попыток — совершенно никаких — ввести демократию хотя бы частично. И не подпускал к власти никого другого.

Кубинская революция, которая была столь правильной, когда она делалась, быстро превратилась в пародию на саму себя. В трагедию. Можно с легкостью привести аргументы в пользу того, что Куба в 60-е и 70-е развивалась лучше, чем соседние страны Карибского бассейна — тут было больше равенства, лучше были и системы образования и здравоохранения, но сегодня мы знаем, что это в первую очередь объяснялось огромными денежными суммами из Советского Союза, которому нужен был пример коммунизма в непосредственной близости от США.

Но о том наследии, которое режим Кастро — сначала Фидель с 1959 по 2008 гг., потом Рауль с 2008 г. и до недавнего времени, оставил после себя, ничего хорошего сказать нельзя. Куба, которую я впервые посетил в 1991 году и куда часто ездил потом, — государство, в котором год от года кубинцам жить становилось совершенно немыслимо трудно. Бедность, отсутствие электричества, постоянное ограничение свободы — вот элементы повседневной жизни в стране, граждане которой так страдали при Кастро.

На Кубе быть оппозиционером — по-прежнему опасно для жизни. И поэтому я восхищаюсь теми, кто посмел. Таг Хоани Санчес (Tag Yoani Sánchez) — молодая женщина, создавшая Generation Y, блог, который она ведет тайно и который бичует провалы режима. Там нет ни новостей, ни революционных призывов, там есть то, что она сама называет лишенными иллюзий виньетками из действительности — рассказы об электричестве, которое выключили, история о том, что, может быть, в магазине «выбросили» кур, а так-то в магазине пусто, описание бедной и скучной страны.

Ее книгу «Реальная Гавана» («Havana Real») следовало бы сделать обязательным чтением для датских туристов, отправляющихся на Кубу, потому что в ней подчеркивается то, что следует знать всем: а именно то, что Куба Кастро — скверная диктатура, которая опасна для собственного народа и которая не терпит никакого сопротивления. Сегодня нет никаких различий между тем жестким приговором, который большинство из нас давно вынесли гэдээровскому Эриху Хонекеру, румынскому Николае Чаушеску , чилийскому Аугусто Пиночету , а сейчас Фиделю Кастро и его компаньонам.