Ещё
СМИ: суд в Бразилии разрешил друзьям и соратникам Лулы да Силвы навещать его в тюрьме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: суд в Бразилии разрешил друзьям и соратникам Лулы да Силвы навещать его в тюрьме 

ТАСС 1 час назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая. /ТАСС/. Федеральный суд Бразилии разрешил друзьям и соратникам экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы навещать его в тюрьме. Об этом сообщил в четверг информационный интернет-портал UOL.
По его данным, каждую неделю бывший глава государства сможет принимать не более двух гостей, которые не являются его родственниками или адвокатами. Уже 4 мая политика, отбывающего наказание в городе Куритиба на юге республики, смогли навестить председатель левой Партии трудящихся (ПТ) Глейзи Хоффман и бывший министр обороны Бразилии Жак Вагнер.
При этом в конце апреля экс-президент Бразилии Дилма Руссефф не смогла встретиться с Лулой да Силвой в тюрьме. Тогда суд сослался на тот факт, что национальное законодательство предусматривает возможность навещать заключенных только для их родственников или адвокатов.
7 апреля Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Однако левая Партия трудящихся сообщила о намерении вновь выдвинуть Лулу да Силву кандидатом на пост президента страны вопреки решению суда об аресте.
Кроме того, бывший глава государства проходит обвиняемым по еще шести судебным процессам. Сам Лула да Силва своей вины не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования, организованного сторонниками консервативных сил.
ТАСС: последние новости
Мадуро угрожает взяться за оружие, чтобы не допустить передачи США "богатств Венесуэлы" Globo: генпрокуратура Бразилии просит суд предъявить новые обвинения Луле да Силве Панамская авиакомпания Copa Airlines возобновляет рейсы в Венесуэлу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США124
Чехия призналась в производстве «Новичка»156
Путин провел массовые отставки555
Лондон решил «подговорить» страны против РФ136
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Видео
04:59
Лондон решил «подговорить» страны против РФ
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение