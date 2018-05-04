СМИ: суд в Бразилии разрешил друзьям и соратникам Лулы да Силвы навещать его в тюрьме

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 4 мая. / ТАСС /. Федеральный суд Бразилии разрешил друзьям и соратникам экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы навещать его в тюрьме. Об этом сообщил в четверг информационный интернет-портал UOL.

По его данным, каждую неделю бывший глава государства сможет принимать не более двух гостей, которые не являются его родственниками или адвокатами. Уже 4 мая политика, отбывающего наказание в городе Куритиба на юге республики, смогли навестить председатель левой Партии трудящихся (ПТ) Глейзи Хоффман и бывший министр обороны Бразилии Жак Вагнер.

При этом в конце апреля экс-президент Бразилии Дилма Руссефф не смогла встретиться с Лулой да Силвой в тюрьме. Тогда суд сослался на тот факт, что национальное законодательство предусматривает возможность навещать заключенных только для их родственников или адвокатов.

7 апреля Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Однако левая Партия трудящихся сообщила о намерении вновь выдвинуть Лулу да Силву кандидатом на пост президента страны вопреки решению суда об аресте.

Кроме того, бывший глава государства проходит обвиняемым по еще шести судебным процессам. Сам Лула да Силва своей вины не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования, организованного сторонниками консервативных сил.