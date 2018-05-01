Юрий Гагарин: cколько раз он мог погибнуть

Нелепая ранняя смерть первого космонавта Земли 27 марта 1968 года, до глубины души потрясла все человечество. Впоследствии много говорили о том, что трагедии можно было избежать, а также о злом роке, губящем в молодом возрасте наиболее выдающихся представителей человечества. Однако в то же самое время пресса почему-то молчала о том, что Гагарин не раз мог погибнуть намного раньше своего злополучного полета.

Загадки первого полета

После окончания первого полета человека в космос, 12 апреля 1961 года советская пресса сообщила всему миру, что полет прошел в штатном режиме, вся аппаратура работала нормально. Вот только так ли это было на самом деле? Из архивных документов известно, что до полета Гагарина на пусковой площадке произошло несколько серьезных аварий. В частности в 1960-м году одна из ракет взорвалась непосредственно на пусковой площадке, а из семи непилотируемых пусков кораблей «Восток», два завершились гибелью космических кораблей. В то время считалось, что испытания ракеты могут считаться законченными только после семи удачных пусков. Но у «Востока» их было всего пять. [С-BLOCK] Тем не менее, с полетом надо было спешить, так как в спину дышали американцы. В то же время, поскольку не было уверенности, как воспримет рассудок и организм Гагарина полет в космосе, корабль управлялся в полуавтоматическом режиме. Орбита, на которую должен был подняться Гагарин, выбиралась как можно более низкая. Делалось это с таким расчетом, что даже в том случае, если откажет тормозная система, космонавт вернется на Землю живым в силу естественных физических причин максимум через 5-7 суток. Но вскоре после старта оказалось, что «Восток» поднялся на 40 км выше рассчитанной орбиты. В этот момент Гагарин подверг смертельному риску и был на волосок от смерти. Откажи тормозная система корабля, и баллистический спуск произошел бы не раньше, чем через 12-20 дней. Столько бы Гагарин на орбите не выжил. К счастью все прошло благополучно.

Несостоявшееся покушение