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Панамская авиакомпания Copa Airlines возобновляет рейсы в Венесуэлу
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Панамская авиакомпания Copa Airlines возобновляет рейсы в Венесуэлу 

ТАСС 23 минуты назад
ТАСС, 1 мая. Панамская авиакомпания Copa Airlines со вторника начинает постепенное возобновление сообщения с Венесуэлой, которое было прервано в апреле. Сначала рейсы будут выполняться в столицу страны Каракас и в город Валенсия, а затем и по другим направлениям в южноамериканской стране, сообщил телеканал Globovicion.
В начале апреля Панама сообщила об отзыве своего посла в Венесуэле и потребовала от Боливарианской Республики сделать аналогичный шаг. Так она отреагировала на решение правительства южноамериканской страны приостановить на 90 дней экономические и финансовые отношения с десятками панамских юридических и физических лиц.
Власти Венесуэлы отозвали своего посла из Панамы. Кроме того, они приостановили все рейсы Copa Airlines в страну на 90 дней «для противодействия организованной преступности». Позднее панамские власти объявили о введении запрета на работу венесуэльских авиакомпаний на своей территории на такой же срок.
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