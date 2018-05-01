Панамская авиакомпания Copa Airlines возобновляет рейсы в Венесуэлу

ТАСС , 1 мая. Панамская авиакомпания Copa Airlines со вторника начинает постепенное возобновление сообщения с Венесуэлой , которое было прервано в апреле. Сначала рейсы будут выполняться в столицу страны Каракас и в город Валенсия, а затем и по другим направлениям в южноамериканской стране, сообщил телеканал Globovicion.

В начале апреля Панама сообщила об отзыве своего посла в Венесуэле и потребовала от Боливарианской Республики сделать аналогичный шаг. Так она отреагировала на решение правительства южноамериканской страны приостановить на 90 дней экономические и финансовые отношения с десятками панамских юридических и физических лиц.

Власти Венесуэлы отозвали своего посла из Панамы. Кроме того, они приостановили все рейсы Copa Airlines в страну на 90 дней «для противодействия организованной преступности». Позднее панамские власти объявили о введении запрета на работу венесуэльских авиакомпаний на своей территории на такой же срок.