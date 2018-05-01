Панама возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, прерванное из-за ухудшения отношений

МЕХИКО , 1 мая /ПРАЙМ/. Панамская авиакомпания Copa Airlines во вторник возобновляет полеты в Венесуэлу , прерванные в результате резкого ухудшения отношений между двумя странами в начале апреля.

По сообщению компании, с 1 по 24 мая будут восстановлены рейсы в Каракас, Валенсию и Маракайбо . Первым самолетом Copa, прибывшим в Венесуэлу, станет рейс из Панамы в столицу Каракас.

В начале апреля Венесуэла приостановила на 90 дней с возможным продлением торгово-экономические отношения с Панамой. Это коснулось 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено вести дела, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и Сора.

Панама ответила аналогичным запретом на работу венесуэльских авиакомпаний. Страны также отозвали послов.