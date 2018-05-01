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Панама возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, прерванное из-за ухудшения отношений
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Панама возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, прерванное из-за ухудшения отношений 

Прайм 2 часа назад
МЕХИКО, 1 мая /ПРАЙМ/. Панамская авиакомпания Copa Airlines во вторник возобновляет полеты в Венесуэлу, прерванные в результате резкого ухудшения отношений между двумя странами в начале апреля.
По сообщению компании, с 1 по 24 мая будут восстановлены рейсы в Каракас, Валенсию и Маракайбо. Первым самолетом Copa, прибывшим в Венесуэлу, станет рейс из Панамы в столицу Каракас.
В начале апреля Венесуэла приостановила на 90 дней с возможным продлением торгово-экономические отношения с Панамой. Это коснулось 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено вести дела, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и Сора.
Панама ответила аналогичным запретом на работу венесуэльских авиакомпаний. Страны также отозвали послов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 26 апреля заявил, что страны договорились о возвращении послов, отозванных ранее, а также о возобновлении авиасообщения начиная с 27 апреля.
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