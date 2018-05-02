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Панама и Венесуэла восстановили авиасообщение
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Панама и Венесуэла восстановили авиасообщение 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Панамская авиакомпания Copa Airlines возобновила во вторник полеты в Венесуэлу после почти месяца перерыва, вызванного дипломатическим кризисом в отношениях двух стран.
"Мы приняли рейс Copa Airlines из Панамы. Добро пожаловать в Венесуэлу, мы — одно из самых прекрасных направлений в мире. Входная дверь в Южную Америку", — сообщила администрация аэропорта «Майкетия» Каракаса в своем микроблоге в Twitter.
В начале апреля Венесуэла приостановила на 90 дней с возможным продлением торгово-экономические отношения с Панамой. Это коснулось 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено вести дела, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и Сора Airlines.
Панама ответила аналогичным запретом на работу венесуэльских авиакомпаний. Страны также отозвали послов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 26 апреля заявил, что страны договорились о возвращении послов, отозванных ранее, а также о возобновлении авиасообщения начиная с 27 апреля.
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