Панама и Венесуэла восстановили авиасообщение

МЕХИКО , 2 мая — РИА Новости . Панамская авиакомпания Copa Airlines возобновила во вторник полеты в Венесуэлу после почти месяца перерыва, вызванного дипломатическим кризисом в отношениях двух стран.

"Мы приняли рейс Copa Airlines из Панамы. Добро пожаловать в Венесуэлу, мы — одно из самых прекрасных направлений в мире. Входная дверь в Южную Америку", — сообщила администрация аэропорта «Майкетия» Каракаса в своем микроблоге в Twitter.

В начале апреля Венесуэла приостановила на 90 дней с возможным продлением торгово-экономические отношения с Панамой. Это коснулось 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено вести дела, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и Сора Airlines.

Панама ответила аналогичным запретом на работу венесуэльских авиакомпаний. Страны также отозвали послов.