Срочно: Рауль Кастро и Мигель Диас-Канель руководили митингом в честь Международного дня трудящихся 

ИА Синьхуа: последние новости

Венесуэла объявила о нормализации дипотношений с Панамой

В.Путин: В России нужно создать условия для технологического прорыва

Срочно: США отсрочили введение пошлин на сталь и алюминий для ЕС, Канады и Мексики