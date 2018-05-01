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Срочно: Рауль Кастро и Мигель Диас-Канель руководили митингом в честь Международного дня трудящихся
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Срочно: Рауль Кастро и Мигель Диас-Канель руководили митингом в честь Международного дня трудящихся
ИА Синьхуа
1 час назад
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Гавана, 1 мая /
Синьхуа
/ — Глава правящей
Коммунистической партии
Кубы
Рауль Кастро
и новый президент островного государства Мигель
Диас-Канель вместе руководили митингом в честь Международного дня трудящихся на Площади Революции в Гаване. —0—
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