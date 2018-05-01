Globo: генпрокуратура Бразилии просит суд предъявить новые обвинения Луле да Силве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 1 мая. / ТАСС /. Генеральная прокуратура Бразилии направила в суд запрос о предъявлении новых обвинений в коррупции в адрес экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

Дело, о котором идет речь, связано с деятельностью бразильской строительной компании Odebrecht. По данным следствия, руководство этой фирмы в 2010 году передало левой Партии трудящихся (ПТ), одним из основателей которой является Лула да Силва, 64 млн реалов ($18,8 млн по нынешнему курсу). Взамен ПТ, которая в тот момент была правящей политической силой, якобы пообещала действовать в интересах Odebrecht.

Генпрокуратура Бразилии также считает необходимым предъявить обвинения по данному делу нынешнему руководителю партии сенатору Глейзи Хоффман, ее помощнику Леонесу Далланьолу, экс-министру финансов Бразилии Антониу Палоччи, экс-министру планирования Паулу Бернарду и предпринимателю Марселу Одебрехту, который ранее возглавлял строительную компанию Odebrecht. Окончательное решение о предъявлении обвинений примет Федеральный верховный суд Бразилии — высшая инстанция этой южноамериканской страны.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам связанного с коррупцией уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Однако ПТ сообщила о намерении вновь выдвинуть Лулу да Силву кандидатом на пост президента страны вопреки решению суда об аресте.

Кроме того, бывший глава государства проходит обвиняемым по еще шести судебным процессам. Сам Лула да Силва своей вины не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования, организованного сторонниками консервативных сил.