Бывший охранник президента Венесуэлы рассказал о поручении убить оппозиционера

По словам экс-охранника, он отказался выполнять поручение, и был вынужден покинуть страну. Об этом Сейяс рассказал итальянскому радио RAI.

Возглавляемая Гуанипой партия — одна из ведущих политических сил в венесуэльской оппозиции.