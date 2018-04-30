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Бывший охранник президента Венесуэлы рассказал о поручении убить оппозиционера
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Бывший охранник президента Венесуэлы рассказал о поручении убить оппозиционера 

Говорит Москва 44 минуты назад
По словам экс-охранника, он отказался выполнять поручение, и был вынужден покинуть страну. Об этом Сейяс рассказал итальянскому радио RAI.
Возглавляемая Гуанипой партия — одна из ведущих политических сил в венесуэльской оппозиции.
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