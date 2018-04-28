Мэр бразильского города Куритиба просит перевести Лулу да Силву в другое место заключения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 28 апреля / ТАСС /. Муниципальные власти бразильского города Куритиба обратились в суд с иском о переводе экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, отбывающего наказание в этом населенном пункте, в другое место заключения. Текст соответствующего заявления распространил в субботу мэр Куритибы Рафаэл Грека.

Бывший глава государства отбывает наказание в расположенном в Куритибе здании Федеральной полиции. Однако сотрудники этого отделения правоохранительных органов недовольны решением о размещении Лулы да Силвы именно в их представительстве. Ранее они со своей стороны также обратились в суд с просьбой перевести бывшего главу государства в другое место.

"Пребывание [Лулы да Силвы] в данном месте заключения сопряжено с риском и неудобствами для населения и для самих сотрудников федеральной полиции. Оно мешает оказывать услуги бразильцам, которые обращаются за выдачей паспорта", — отметил градоначальник.

Заявление мэра Куритибы было обнародовано всего через несколько часов после того, как в этом городе неизвестные обстреляли палаточный лагерь сторонников Лулы да Силвы. В результате два человека получили серьезные ранения. Левая Партия трудящихся (ПТ) организовала палаточный лагерь около здания Федеральной полиции после того, как в начале апреля там начал отбывать тюремное наказание бывший глава государства. Руководство этой политической силы сообщило, что сторонники экс-главы Бразилии будут дежурить у здания полиции до тех пор, пока он не будет освобожден.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам связанного с коррупцией уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Однако ПТ сообщила о намерении вновь выдвинуть Лулу да Силву кандидатом на пост президента страны вопреки решению суда об аресте.