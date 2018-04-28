Два кандидата на пост президента Венесуэлы обсудили возможность объединения сил 

ТАСС, 28 апреля. Луис Алехандро Ратти и Хавьер Бертуччи, кандидаты на пост президента Венесуэлы, провели переговоры о возможном объединении сил перед намеченными на 20 мая выборами. Об этом Ратти сообщил в субботу в своем Twitter.
"Я провел переговоры с Хавьером Бертуччи, — написал самовыдвиженец Ратти. — Мы также поговорили о механизме для возможного объединения". Президентская избирательная кампания началась в Венесуэле 22 апреля. На высший государственный пост кроме действующего главы государства Николаса Мадуро, Ратти и Бертуччи претендуют Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства» и лидер партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон.
Крупнейшие оппозиционные силы Венесуэлы, контролирующие парламент страны, отказались участвовать в выборах главы государства. Мадуро ранее заявлял, что голосование пройдет в любом случае, и страна получит «легитимно избранного президента». Согласно результатам опросов общественного мнения, глава государства опережает конкурентов в президентской гонке.
Ряд стран региона, а также Испания, уже заявили, что не признают итоги выборов.