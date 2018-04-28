AFP: умер бывший президент Гватемалы Альваро Арсу

Экс-президент Гватемалы и действующий мэр одноименной столицы страны Альваро Арсу ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на члена столичного муниципального совета Розу Марию Ботрон.

По информации агентства, причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у бывшего лидера Гватемалы во время игры в гольф.

Guatemala ha perdido un gran hombre que dedicó su vida a servir. Estadista, líder y un verdadero amigo.

Descanse en paz Álvaro Arzú.

Mis condolencias a su familia. — Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) 28 апреля 2018 г. Соболезнования в связи с кончиной Арсу выразил нынешний президент республики Джимми Моралес . "Гватемала потеряла великого человека, который посвятил свою жизнь служению", — написал лидер страны на странице в Twitter.

Арсу занимал пост президента Гватемалы с 1996 по 2000 годы. Его заслугой стало подписание в 1996 году мирного соглашения между правительством и повстанцами блока Гватемальское национальное революционное единство, завершившего 36-летнюю гражданскую войну в стране, в ходе которой погибли и пропали без вести около 200 тыс. человек. Пост мэра столицы Гватемалы он занимал с 2004 года.