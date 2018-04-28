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Власти Москвы ожидают резкого роста числа туристов из Мексики в связи с ЧМ-2018
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Власти Москвы ожидают резкого роста числа туристов из Мексики в связи с ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 27 апреля. /ТАСС/. Число туристов, приезжающих из Мексики в Россию, в этом году значительно возрастет в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Об этом заявил в пятницу на состоявшемся в Мехико форуме, посвященном инвестиционной привлекательности столиц двух стран, глава управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко.
"По данным ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС), неделю назад футбольными болельщиками Мексики были приобретены 51,7 тыс. билетов на футбольные матчи в Российской Федерации", — отметил Тихненко. Таким образом, по его словам, туристический поток из латиноамериканской страны увеличится в несколько раз по сравнению с 2017 годом. Уже 17 июня сборная Мексики на стадионе «Лужники» сыграет с командой Германии.
Во время мирового футбольного первенства в столице России рядом с Красной площадью будет работать павильон Мексики. Ожидается, что он будет самым большим среди всех, которые откроют страны-участницы. По словам представителей проекта «Вкус Мексики», в нем пройдут концерты мексиканских исполнителей, дегустации национальных напитков и блюд, а на огромных экранах будут показывать матчи для многочисленных болельщиков из латиноамериканской страны.
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