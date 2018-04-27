СМИ: президент Бразилии отверг новые обвинения в коррупции в свой адрес

ТАСС , 27 апреля. Президент Бразилии Мишел Темер в пятницу отверг новые обвинения в коррупции в его адрес, о которых сообщила пресса страны. Высказывания главы государства приводит газета O Globo.

Ранее газета Folha de S.Paulo написала о том, что федеральная полиция Бразилии подозревает Темера в том, что он якобы отмыл 2 млн реалов ($557 тыс.) через сделки с недвижимостью, оформленные на членов его семьи.

Президент Бразилии пояснил, что он посчитал необходимым высказаться в той ситуации, когда обвинения, которые он считает лживыми, порочат его честь и затрагивают его семью. «Речь не идет о лживых обвинениях, клеветнически распространяемых о моей профессиональной деятельности. Они направлены против моей чести. И, хуже того, эта ложь нацелена против моей семьи и моего девятилетнего сына», — пояснил Темер.

В июне прошлого года Генеральная прокуратура Бразилии выдвинула в адрес Темера обвинения в коррупции в рамках другого уголовного дела. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики «получил незаконные блага в размере 500 тыс. реалов ($152 тыс.) » от предпринимателя Жоэсли Батисты , возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. Однако 2 августа большинство бразильских депутатов проголосовали против продолжения процесса в отношении главы государства, фактически заморозив расследование до окончания его мандата в декабре 2018 года. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просила предъявить обвинения.

На этапе предварительного расследования находится также другое уголовное дело в отношении президента Бразилии. Оно касается президентского указа, который упростил нормы управления портами крупнейшей южноамериканской страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на некое вознаграждение. Глава государства настаивает на своей невиновности.