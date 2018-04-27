Путрушев обсудил сотрудничество с генсеком нацобороны Венесуэлы

"Николай Патрушев и Паскуалино Анхиолильо обсудили различные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества, а также отдельные проблемы глобальной безопасности", — говорится в сообщении.