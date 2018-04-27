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Путрушев обсудил сотрудничество с генсеком нацобороны Венесуэлы
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Путрушев обсудил сотрудничество с генсеком нацобороны Венесуэлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с генсеком Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо обсудил вопросы российско-венесуэльского сотрудничества, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
"Николай Патрушев и Паскуалино Анхиолильо обсудили различные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества, а также отдельные проблемы глобальной безопасности", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи были подведены итоги состоявшейся в Сочи IX Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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