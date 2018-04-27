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55 лет назад Фидель Кастро совершил политическое турне по СССР
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55 лет назад Фидель Кастро совершил политическое турне по СССР 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Революционер вылетел из Гаваны в режиме строжайшей секретности, чтобы исключить возможность атаки его самолета американцами. Приземлился он не в Москве, а в Мурманске, откуда прибыл, прежде всего, на базу советских подлодок в Северодвинске, где ему продемонстрировали образцы новейших вооружений.
Всего визит Кастро в Советский Союз продолжался 38 дней. Маршрут Фиделя по территории страны и точные сроки пребывания в том или ином регионе были засекречены. За то время, что продолжалась поездка кубинского лидера по СССР, он совершил уникальный марш-бросок от Северодвинска до Самарканда, включая Волгоград, Мурманск, Ташкент, Братск, Ленинград и даже Сухуми.
В ходе встреч кубинского лидера с советским руководством были достигнуты договорённости о нерушимом братстве советского и кубинского народов, о принадлежности Кубы к мировому социалистическому лагерю, а также о верности общему делу мира и борьбы против империализма. Апофеозом визита Фиделя Кастро в страну советов стало присвоение ему звания Героя Советского Союза.
Эпоха Фиделя ушла вместе с его кончиной в ноябре 2016 года. После его смерти бразды правления страной взял на себя его брат Рауль Кастро Рус. А 19 апреля 2018 года Национальная ассамблея Кубы тайным голосованием выбрала президентом Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность вице-председателя Госсовета. За него проголосовали 603 из 605 депутатов.
Как ранее сообщил «Парламентской газете» председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, отношения России и Кубы в связи с этими перестановками никак не изменятся, поскольку они «связаны не столько с личностью конкретного лидера, сколько с объективным положением Кубы как страны, которая находится в сложных, почти что враждебных отношениях с США».
По мнению сенатора, угрозы смены политической системы на Кубе также не наблюдаются, поскольку все реформы, которые идут на Острове свободы, носят «очень узкий характер».
«Внешнее положение Кубы, которое подвергается постоянным политическим атакам со стороны США, вынуждает правительство проводить последовательную политику по сохранению тех основ кубинского общества, которые были заложены ещё Фиделем Кастро», — считает Пушков.
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