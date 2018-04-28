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Венесуэла и Панама возобновят авиасообщение
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Стала известна дата возобновления авиасообщения между Панамой и Венесуэлой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Авиационное сообщение между Панамой и Венесуэлой возобновится 1 мая. Об этом сообщается на сайте панамской авиакомпании Copa Airlines.
"Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы объявил в официальном коммюнике о восстановлении полетов между Венесуэлой и Панамой. В связи с этим авиакомпания в свою очередь рада сообщить, что постепенно возобновит работу, начиная с 1 мая, начав с полетов в Каракас и Валенсию", — говоритcя в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти Панамы и Венесуэлы решили вернуть свои дипломатические миссии.
Как отмечалось, власти Панамы и Венесуэлы, помимо восстановления дипмиссий, договорились возобновить и авиаперелеты.
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