Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки чикунгунья в Бразилии

«По информации министерства здравоохранения Бразилии от 18 апреля текущего года, в штате Рио-де-Жанейро зарегистрирована вспышка лихорадкой чикунгунья, в I квартале зарегистрировано 4 тыс. 262 случая заболевания, что в три раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ситуация осложняется отсутствием в стране средств диагностики и профилактики, а также недостаточным финансированием профилактических мероприятий, направленных на борьбу с москитами», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что руководством штата Рио-де-Жанейро принимаются меры по локализации очагов распространения заболевания.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию для планировании поездок», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.