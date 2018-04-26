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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки чикунгунья в Бразилии
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки чикунгунья в Бразилии 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки чикунгунья в бразильском штате Рио-де-Жанейро, передает пресс-служба ведомства.
«По информации министерства здравоохранения Бразилии от 18 апреля текущего года, в штате Рио-де-Жанейро зарегистрирована вспышка лихорадкой чикунгунья, в I квартале зарегистрировано 4 тыс. 262 случая заболевания, что в три раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ситуация осложняется отсутствием в стране средств диагностики и профилактики, а также недостаточным финансированием профилактических мероприятий, направленных на борьбу с москитами», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что руководством штата Рио-де-Жанейро принимаются меры по локализации очагов распространения заболевания.
«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию для планировании поездок», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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