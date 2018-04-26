4 пассажира с подозрением на инфекцию выявлено в пермском аэропорту 

В Роспотребнадзоре подвели итоги 1 квартала санитарно-карантинного контроля через государственную границу Российской Федерации в аэропорту «Большое Савино».
«За это время осуществлялись прямые перелеты в неблагополучные по инфекционным заболеваниям страны — Индию, Таиланд, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. — Было досмотрено 83 пассажирских суда и 18610 пассажиров, прибывших в Россию. С помощью тепловизора у всех прибывших выявлялись признаки инфекционных заболеваний. Всего было выявлено четверо больных с подозрением на инфекционные заболевания. На бортах, где они летели, провели комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.
Пермякам и жителям края при планировании выездов за границу рекомендуется заблаговременно уточнять сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.
В настоящее время сохраняются риски заражения:
— холера (Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Индия, Непал, Бангладеш, Ирак, Сирия, Таиланд, Мьянма, Южная Корея, Йемен);
— малярия (страны Африки южнее Сахары, Таиланд, Индонезия, Камбоджа, Вьетнам, Северная Корея, Малайзия, Йемен, Индия, Доминиканская Республика, Венесуэла, Куба, Коста Рика);
— лихорадка Денге (все страны Юго-Восточной Азии, но особенно — Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Китай, Индия, Мальдивская Республика, Шри-Ланка, Коста-Рика, Мексика, Сальвадор, Гватемала, Пуэрто-Рико, Аргентина, Перу, Колумбия, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Доминиканская республика, США, Каймановы острова, Сент-Люсия, Тринидад, Тобаго, Кобо Верде, Кения, Код-дИвуар, Судан, Ангола, Мозамбик, Танзания, Сейшельские острова, Грузия);
— чума (Демократическая Республика Конго, Китай, Монголия, Перу, США);
— желтая лихорадка (при поездках в страны Африки, Южной Америки обязательно наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки);
— лихорадка Зика (Мексика, Пуэрто-Рико, США, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Ангола, страны Карибского бассейна, Океания, Южная и Центральная Америка);
— коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) (страны Ближнего Востока, в том числе — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Иордания, Оман, Кувейт);
— геморрагическая лихорадка Эбола (Центральная и Западная Африка);
— геморрагическая лихорадка Ласса (Нигерия, Бенин, Того Сьерра-Леоне, Либерия, Гвинея, Гана, Буркина-Фасо).