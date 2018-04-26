4 пассажира с подозрением на инфекцию выявлено в пермском аэропорту

Роспотребнадзоре подвели итоги 1 квартала санитарно-карантинного контроля через государственную границу Российской Федерации в аэропорту «Большое Савино».

Таиланд, Вьетнам, «За это время осуществлялись прямые перелеты в неблагополучные по инфекционным заболеваниям страны — Индию Объединенные Арабские Эмираты , — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю . — Было досмотрено 83 пассажирских суда и 18610 пассажиров, прибывших в Россию. С помощью тепловизора у всех прибывших выявлялись признаки инфекционных заболеваний. Всего было выявлено четверо больных с подозрением на инфекционные заболевания. На бортах, где они летели, провели комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.

Пермякам и жителям края при планировании выездов за границу рекомендуется заблаговременно уточнять сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

В настоящее время сохраняются риски заражения:

— желтая лихорадка (при поездках в страны Африки, Южной Америки обязательно наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки);

— геморрагическая лихорадка Эбола (Центральная и Западная Африка);