Ещё
В мексиканском Канкуне нашли тела пяти человек в машине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мексиканском Канкуне нашли тела пяти человек в машине 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 26 апр — РИА Новости. Тела не менее пяти человек обнаружены в среду утром в салоне автомобиля, брошенного в центре мексиканского курортного города Канкун.
Как сообщает канал Foro TV, о страшной находке полиции сообщил неизвестный по телефону. Машина была оставлена преступниками рядом со зданием фитнес-клуба и недалеко от местного футбольного стадиона. Также неподалеку располагаются здания местного подразделения прокуратуры и городского управления общественной безопасности.
Сама машина числится в угоне. На обнаруженных телах видны следы насилия.
В последнее время почти безопасный прежде в плане преступности Канкун стал ареной многочисленных кровавых выяснений отношений между конкурирующими группировками наркоторговцев. Столкновения происходят в основном вне туристической зоны города.
РИА Новости: последние новости
Мексика против увязывания вопросов миграции и переговоров по НАФТА ЦИК России планирует направить делегацию на выборы президента Венесуэлы В МИД раскритиковали заявления западных стран о выборах в Венесуэле
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе55
США объяснили взлом генконсульства РФ95
Украина взялась за российские корабли314
В провале Су-57 обвинили F-35719
Макрон назвал условие ухода из Сирии97
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение