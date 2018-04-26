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Венесуэла ожидает представительную делегацию наблюдателей на выборах
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Венесуэла ожидает представительную делегацию наблюдателей на выборах 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
ООН, 26 апр — РИА Новости. Венесуэла ожидает представительную делегацию иностранных наблюдателей, в том числе из России, на предстоящих президентских выборах, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 20 мая. Изначально голосование было запланировано на 22 апреля.
По словам министра, правительство Венесуэлы ранее пригласило миссию ООН и генерального секретаря для наблюдения за выборами. «Генсек проинформировал нас, что этот процесс требует больше времени на подготовку миссии, и, к сожалению, он не сможет присоединиться к нам», — сказал Арреаса журналистам в ООН.
Ожидается прибытие наблюдателей от национальных избирательных советов стран Латинской Америки, комиссии от стран Африканского союза и представителей России, рассказал министр. Он напомнил, что на прошедших выборах мэров присутствовали более 100 наблюдателей.
"Выборы должны в первую очередь признаваться народом Венесуэлы — единственным судьей. Иногда удивляют заявления представителей организации или страны, которые говорят, что не признают национальное учредительное собрание (созданный по инициативе президента временный высший законодательный орган), не признают выборы в Венесуэле", — заявил министр иностранных дел.
Ранее 16 из 34 участников недавнего Саммита Америк в Перу приняли заявление, в котором отметили, что считают предстоящие в Венесуэле президентские выборы нелегитимными. Страны призвали венесуэльское правительство провести президентские выборы с необходимыми гарантиями свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса, без наличия политических заключенных и с участием всех политических фигур.
Правительство Венесуэлы в ответ выступило с протестом в связи с вмешательством во внутренние дела страны со стороны США и ряда стран Латинской Америки.
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