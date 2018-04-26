Венесуэла ожидает представительную делегацию наблюдателей на выборах

Выборы президента Венесуэлы состоятся 20 мая. Изначально голосование было запланировано на 22 апреля.

По словам министра, правительство Венесуэлы ранее пригласило миссию ООН и генерального секретаря для наблюдения за выборами. «Генсек проинформировал нас, что этот процесс требует больше времени на подготовку миссии, и, к сожалению, он не сможет присоединиться к нам», — сказал Арреаса журналистам в ООН.

Ожидается прибытие наблюдателей от национальных избирательных советов стран Латинской Америки, комиссии от стран Африканского союза и представителей России, рассказал министр. Он напомнил, что на прошедших выборах мэров присутствовали более 100 наблюдателей.

"Выборы должны в первую очередь признаваться народом Венесуэлы — единственным судьей. Иногда удивляют заявления представителей организации или страны, которые говорят, что не признают национальное учредительное собрание (созданный по инициативе президента временный высший законодательный орган), не признают выборы в Венесуэле", — заявил министр иностранных дел.

Ранее 16 из 34 участников недавнего Саммита Америк в Перу приняли заявление, в котором отметили, что считают предстоящие в Венесуэле президентские выборы нелегитимными. Страны призвали венесуэльское правительство провести президентские выборы с необходимыми гарантиями свободного, справедливого, прозрачного и демократического процесса, без наличия политических заключенных и с участием всех политических фигур.