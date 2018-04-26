Почти тонну кокаина нашли в колумбийском порту

Почти тонну кокаина конфисковали колумбийские полицейские в порту Буэнавентура на тихоокеанском побережье страны. Наркотик был спрятан в сахаре. Нелегальный груз собирались отправить в Европу. Кокаин ждали в одном из портов Германии

ТАСС напоминает, что месяц назад правоохранительные органы Колумбии нашли в порту Санта-Марта более двух тонн кокаина, который контрабандисты намеревались отправить в Мексику

А в начале марта почти 5 тонн наркотика изъяли военные в районе Ураба на северо-западе страны. Всего же с 2014 года в южноамериканской стране было конфисковано более 200 тонн кокаина.