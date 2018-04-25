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Министр туризма Мексики выступил за легализацию марихуаны
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Министр туризма Мексики выступил за легализацию марихуаны 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр туризма Мексики считает, что легализация марихуаны стабилизирует криминогенную обстановку в стране — в том числе и на туристических курортах, пишет Ассоциация туроператоров России.
АТОР сообщает, что Энрике де ла Мадрид, министр туризма Мексики, снова высказался за узаконивание оборота марихуаны в стране.
Как отмечает министр, иностранный турист подвергается гораздо большему риску, покупая марихуану у нелегальных торговцев, по сравнению с тем, если он приобретет дозу каннабиса официально — например, в местной аптеке.
В июне 2017 года, как сообщал АТОР, Мексика одобрила использование марихуаны в медицинских и научных целях для местных жителей.
В декабре 2017 года министерство здравоохранения Мексики объявило о планах разрешить в 2018 году продажу продуктов питания, напитков, медикаментов и косметики на основе каннабиса. При этом реализация чистой марихуаны будет по-прежнему оставаться вне закона.
По данным мексиканских властей, начиная с 2017 года, криминогенная обстановка в туристических штатах Баха-Калифорния-Сур и Кинтана-Роо, где расположены такие известные курорты как Лос-Кабос и Канкун, обострилась.
Основной причиной этого называются разборки между местными группировками за контроль над рынком наркотиков, включая героин, кокаин и марихуану. Количество преступлений, в первую очередь, убийств, в первые два месяца этого года снова выросло.
При этом в прошлом году Мексика привлекла рекордные 39 миллионов зарубежных туристов. В этом году, по прогнозам Минтуризма страны, Мексика примет 42 миллионов иностранных гостей.
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