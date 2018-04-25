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СМИ: Панама и Венесуэла остались без взаимного авиасообщения из-за кризиса
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СМИ: Панама и Венесуэла остались без взаимного авиасообщения из-за кризиса 

ТАСС 49 минут назад
ТАСС, 25 апреля. Панама и Венесуэла прекратили взаимное авиасообщение из-за кризиса в двусторонних отношениях. Панамская авиакомпания Copa Airlines перестала отправлять рейсы в южноамериканскую страну еще в начале апреля, а для венесуэльских авиаперевозчиков Laser, Avior, Turpial и Santa Brbara Airlines эта мера вступила в силу в ночь на среду, сообщило агентство EFE.
"Республика Панама дала 15 дней [венесуэльским авиаперевозчикам для прекращения рейсов], чтобы не наносить ущерба пассажирам, которые пользуются рейсами между двумя странами, и смогли бы заранее запланировать свое возвращение в страну, откуда был совершен вылет", — заявил генеральный директор Департамента гражданской авиации Панамы Альфредо Мора. Последний рейс венесуэльских авиакомпаний с территории Панамы провела Laser из международного аэропорта Токумен в панамской столице в город Маракайбо (северо-запад Венесуэлы).
Приостановка двустороннего авиасообщения между Панамой и Венесуэлой в соответствии с решениями властей двух стран будет продолжаться 90 дней. Однако по истечении этого срока оно может быть продлено.
Прекращение авиасообщения между Панамой и Венесуэлой стало следствием острого кризиса в двусторонних отношениях. В начале апреля панамские власти сообщили об отзыве своего посла в Венесуэле и потребовали от Боливарианской Республики сделать аналогичный шаг. Так они отреагировали на решение правительства южноамериканской страны приостановить на 90 дней экономические и финансовые отношения с 46 юридическими и 22 физическими лицами из Панамы.
Власти Венесуэлы отозвали своего посла из Панамы. Кроме того, они приостановили все рейсы панамской авиакомпании Copa Airlines в эту страну на 90 дней «для противодействия организованной преступности». Позднее панамские власти объявили о введении запрета на работу венесуэльских авиакомпаний на территории страны на такой же срок.
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