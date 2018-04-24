Власти Мексики приостановят сотрудничество с США 

Мексика намерена разорвать сотрудничество с США в области миграции и борьбы с организованной преступностью. Официальное уведомление МИД страны направил для ознакомления лично Дональду Трампу и в обе палаты американского конгресса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мексиканские СМИ.
Желание прекратить сотрудничество объясняется «неуважительным отношением» президента США к южному соседу.
С соответствующим заявлением выступил мексиканский сенат — верхняя палата национального парламента.
Напомним, ранее мексиканских политиков возмутило намерение Трампа отправить военных для охраны границы с Мексикой.