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Власти Мексики приостановят сотрудничество с США
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Власти Мексики приостановят сотрудничество с США 

Мир24 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мексика намерена разорвать сотрудничество с США в области миграции и борьбы с организованной преступностью. Официальное уведомление МИД страны направил для ознакомления лично Дональду Трампу и в обе палаты американского конгресса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мексиканские СМИ.
Желание прекратить сотрудничество объясняется «неуважительным отношением» президента США к южному соседу.
С соответствующим заявлением выступил мексиканский сенат — верхняя палата национального парламента.
Напомним, ранее мексиканских политиков возмутило намерение Трампа отправить военных для охраны границы с Мексикой.
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