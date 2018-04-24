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Мадуро заручился благословением шаманов перед выборами
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Мадуро заручился благословением шаманов перед выборами 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил начать свою предвыборную кампанию с общения с шаманами. Об этом сообщает газета El Tiempo
В национальном парке Ла Льовисна Мадуров с группой детей и шаманов. Они благословили его, после чего венесуэльский президент, по его же словам, почувствовал себя «обновленным» и получившим новые силы.
В ходе пресс-конференции Мадуро заверил журналистов, что он «силен как никогда». Он также назвал себя человеком с опытом, а не новичком, каким был пять лет назад.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 20 мая.
Ранее Мадуро заявил о «международном плане» по срыву выборов в Венесуэле.
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 Ещё 5 источников 
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