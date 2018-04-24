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Президент Боливии совершил визит на Кубу
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Президент Боливии совершил визит на Кубу 

РИА Новости 59 минут назад
МЕХИКО, 24 апр — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес в понедельник посетил Кубу и встретился с новым председателем Госсовета и Совета министров Мигелем Диас-Канелем.
"Я приехал, чтобы обсудить различные темы торгового характера и интеграции, чтобы возобновить повестку дня «Боливарианского альянса для народов нашей Америки» и Сообщества латиноамериканских и карибских государств", — приводит агентство ABI заявление Моралеса после встречи с Диас-Канелем.
В субботу Гавану посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро, еще один союзник Кубы на континенте.
Диас-Канель был утвержден в должности главы Госсовета страны 19 апреля, сменив Рауля Кастро на высшем государственном посту. Рауль Кастро остается первым секретарем кубинской компартии, которая, согласно конституции страны, является руководящей и направляющей политической силой. По его словам, он намерен оставить пост первого секретаря на предстоящем в 2021 году съезде.
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