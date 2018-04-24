Президент Боливии совершил визит на Кубу

"Я приехал, чтобы обсудить различные темы торгового характера и интеграции, чтобы возобновить повестку дня «Боливарианского альянса для народов нашей Америки» и Сообщества латиноамериканских и карибских государств", — приводит агентство ABI заявление Моралеса после встречи с Диас-Канелем.

В субботу Гавану посетил президент Венесуэлы Николас Мадуро , еще один союзник Кубы на континенте.