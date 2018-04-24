Мексика против увязывания миграции и переговоров по НАФТА

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СМИ: в Перу за убийство шаманки линчевали канадца

В Гаване прошла встреча глав Кубы и Венесуэлы

Речи об увеличении поставок пшеницы в Венесуэлу пока не идет, заявили в МИД