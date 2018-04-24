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Мексика против увязывания миграции и переговоров по НАФТА
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Мексика против увязывания вопросов миграции и переговоров по НАФТА 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Мексика выступает против увязывания вопросов миграции с будущим соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, сообщил министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выдвинуть ограничение иммиграции из Мексики в качестве условия для перезаключения торгового договора о НАФТА.
"Мексика суверенно определяет свою миграционную политику, и миграционное сотрудничество с США идет так, чтобы быть полезным Мексике. Было бы неприемлемым обуславливать переговоры по НАФТА с миграционными действиями вне рамок этого сотрудничества", — написал Видегарай в своем микроблоге в Twitter.
Трамп потребовал новых переговоров по зоне свободной торговли НАФТА, куда входит также Канада, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.
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