Суд в Бразилии не разрешил Дилме Руссефф навестить в тюрьме Лулу да Силву

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО , 23 апреля. / ТАСС /. Бразильский суд ответил отказом на запрос экс-президента страны Дилмы Руссефф , которая добивалась возможности навестить в тюрьме своего предшественника Луиса Инасиу Лулу да Силву. Аналогичное решение было вынесено в отношении еще 22 политиков и сторонников Лулы да Силвы, осужденного по делу о коррупции.

"В данный момент необходимо следовать действующим нормам, которые не позволяют удовлетворить вышеуказанные запросы о посещении", — говорится в тексте вердикта судьи Каролины Леббос, опубликованном в понедельник на информационном интернет-портале UOL (У-о-эли). Согласно бразильскому законодательству, навещать заключенных могут только их родственники или адвокаты.