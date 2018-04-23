Суд в Бразилии не разрешил Дилме Руссефф навестить в тюрьме Лулу да Силву 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 апреля. /ТАСС/. Бразильский суд ответил отказом на запрос экс-президента страны Дилмы Руссефф, которая добивалась возможности навестить в тюрьме своего предшественника Луиса Инасиу Лулу да Силву. Аналогичное решение было вынесено в отношении еще 22 политиков и сторонников Лулы да Силвы, осужденного по делу о коррупции.
"В данный момент необходимо следовать действующим нормам, которые не позволяют удовлетворить вышеуказанные запросы о посещении", — говорится в тексте вердикта судьи Каролины Леббос, опубликованном в понедельник на информационном интернет-портале UOL (У-о-эли). Согласно бразильскому законодательству, навещать заключенных могут только их родственники или адвокаты.
7 апреля Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Однако бразильская Партия трудящихся сообщила о намерении вновь выдвинуть Лулу да Силву кандидатом на пост президента страны вопреки решению суда об аресте.