СМИ: в Перу за убийство шаманки линчевали канадца

Жители перуанской деревни линчевали 41-летнего гражданина Канады , которого они обвинили в убийстве местной 81-летней шаманки, сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя прокуратуры региона Укаяли.

Оливию Аревало, которая занималась традиционной медициной в племени шипибо-конибо, убили двумя выстрелами в четверг. Жители деревни решили, что убийцей является канадец Себастиан Пол Вудрофф, проживающий в Укаяли и предположительно обращавшийся к целительнице за помощью.

Полиция нашла тело Вудроффа на расстоянии около 600 метров от дома Аревало после того, как в сети появилось видео казни. В нем Вудрофф стонет в луже, после чего ему на шею набрасывают веревку и тащат на глазах у местных жителей.

Canadian man Sebastian Woodroffe pictures, shot dead revered Indigenous healer Olivia Arevalo https://t.co/zvJRW7Rg9B pic.twitter.com/ycAhtyKB8o— infowe (@infowe) 23 апреля 2018 г.

​​По словам Рикардо Палмы Хименеса, возглавляющего группу прокуроров в Укаяли, о подозреваемых в убийстве шаманки говорить пока рано. Он также подтвердил, что пока никто не был арестован.

"Мы не успокоимся, пока оба убийства — и коренной жительницы, и канадского мужчины — не будут раскрыты", — заявил он The Telegraph по телефону.

По словам Хименеса, Вудроффа сначала несколько раз ударили, потом задушили.

Как отмечают в газете, в перуанских Андах и в Амазонии количество полицейских ограничено, поэтому жители отдаленных деревень часто сами наказывают подозреваемых в совершении преступлений в соответствии с местными обычаями.