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В Перу за убийство шаманки линчевали канадца
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СМИ: в Перу за убийство шаманки линчевали канадца 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: AP Photo / Rodrigo Abd
Жители перуанской деревни линчевали 41-летнего гражданина Канады, которого они обвинили в убийстве местной 81-летней шаманки, сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя прокуратуры региона Укаяли.
Оливию Аревало, которая занималась традиционной медициной в племени шипибо-конибо, убили двумя выстрелами в четверг. Жители деревни решили, что убийцей является канадец Себастиан Пол Вудрофф, проживающий в Укаяли и предположительно обращавшийся к целительнице за помощью.
Полиция нашла тело Вудроффа на расстоянии около 600 метров от дома Аревало после того, как в сети появилось видео казни. В нем Вудрофф стонет в луже, после чего ему на шею набрасывают веревку и тащат на глазах у местных жителей.
​​По словам Рикардо Палмы Хименеса, возглавляющего группу прокуроров в Укаяли, о подозреваемых в убийстве шаманки говорить пока рано. Он также подтвердил, что пока никто не был арестован.
"Мы не успокоимся, пока оба убийства — и коренной жительницы, и канадского мужчины — не будут раскрыты", — заявил он The Telegraph по телефону.
По словам Хименеса, Вудроффа сначала несколько раз ударили, потом задушили.
Как отмечают в газете, в перуанских Андах и в Амазонии количество полицейских ограничено, поэтому жители отдаленных деревень часто сами наказывают подозреваемых в совершении преступлений в соответствии с местными обычаями.
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