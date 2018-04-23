Эдурд Лимонов: Куба, зеленая ящерица

Это строка из стихотворения Николаса Гильена, — национального кубинского поэта: " Куба -зелёная ящерица, с глазами как влажные камни…"

Силуэт острова таки напоминает ящерицу, ну а зелёная, так как никакой другой, не может быть в тропиках. Но напоминает и каймана — американского крокодила. Социалистический остров рядом с дебелым телом Соединённых Штатов — этот подарок судьбы, в СССР не ожидали. Хотя мы, советские, приветствовали кубинскую революцию не из-под палки.

Автор этих строк свою первую в жизни политинформацию провёл в январе 1959 года, учился я в 8-й средней школе города Харькова в девятом классе, и мы честно были взбудоражены, взволнованы и задеты кубинской революцией.

К политинформации я готовился старательно, сделал вырезки из советских газет и наклеил на картон газетные фотографии молодых бородачей в беретах, они называли себя «барбудос» — помню до сих пор.

Сочетание оружия, беретов, бород и молодости, помню, просто сносило наше, советских ребят, воображение.

Советский социализм к тому времени выдохся, и был скучен нам, — советским подросткам, а вот кубинские «барбудос» показали, что социализм может быть захватывающим, молодым, приключенческим. Башни у нас, что называется, срывало.

Че Гевара был тогда ещё лишь один из многих «барбудос», не выделился ещё из других команданте. Гремели имена Камилло Сьен-Фуэгоса и братьев Кастро

Молодой великан Фидель на время вспрыгнул тогда в советских табелях о рангах выше Ленина. В кроссвордах «крупнейший революционер» расшифровывался буквами как Фидель Кастро Руз.

И вот прошли годы.

Куба прогремела на всю планету, благодаря аргентинцу Че Геваре, пытаясь распространить социалистическую идеологию на латиноамериканский континент, в отряде Че были помимо кубинцев, перуанцы, боливийцы, чилийцы, эквадорцы. В 1967-м Че уничтожили. Кубинские военные советники, да и кубинские войска участвовали во многих конфликтах в Африке, в частности, в Конго , и в Анголе

Экспедиции кубинских военных в Африку и в Центральную Америку широко известны. Однако настоящие победы принесла Кубе не армия, но идеология, которую несли с собой кубинцы. Первой под чарами кубинского социализма пала Венесуэла Уго Чавес стал ездить на Кубу как в Мекку и общаться в благоговейном почтении с пророком Фиделем. В последнее десятилетие одна за одной присоединились к Кубе и Венесуэле даже Эквадор и сама Боливия , страна где загнали и замучили Че. На самом деле, Куба победила и побеждает. Своим идеологическим шармом.

Прошли ещё годы.

В 2016-м умер, казалось, уже бессмертный пророк Фидель в возрасте 90 лет. 19 апреля сего года брат пророка Рауль (в возрасте 88 лет) отказался от должностей председателя Государственного Совета и премьер министра, оставив за собой только должность лидера Компартии.

Председателем Госсовета и премьер-министром стал Мигель Диас-Канель, номенклатурный коммунист, выросший из кубинских комсомольцев.

Помимо его принадлежности к кубинской номенклатуре о нём известно, что он участвовал в гражданской войне в Никарагуа в качестве советника, и что в 2013-м он был избран первым замом председателя Госсовета Рауля Кастро.

Так что Мигель Диас-Канель достаточно натаскан в управлении кубинским государством. На Кубе, мы знаем, лучшее в мире бесплатное здравоохранение, очень неплохая система образования. Автомобильный парк страны однако стар, и никуда не годится. Стране нужны инвестиции. Куба очень бедная страна. Она построила социализм, но кубинский социализм оказался беден.

Чего ожидать? Такое впечатление, что готовятся экономические реформы, а вот политическую власть, основываясь на российском неудачном опыте и удачном китайском, кубинские коммунисты отдавать не собираются. И это правильное намерение.

К капитализму, я надеюсь, перехода не будет.

Капитализм — это безалаберность, это хаотичное наслаждение самых зубастых из населения, и пылкая зависть честных и не зубастых.

Капитализм мощно несёт всех к смерти, всю планету, все страны. Потому у капитализма так популярен лозунг свободы, то есть индивидуального произвола. Обыватель стремится к удовольствиям, капитализм потворствует удовольствиям обывателя. Потому капитализм — очень опасный для человечества строй. Я надеюсь кубинская Компартия достаточно умна, чтобы не позволить появления у себя кубинских Горбачёвых и Ельциных. Я желаю Кубе остаться Кубой, и не стать штатом Соединённых Штатов, уж слишком они расположены близко.