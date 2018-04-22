США осудили применение силы против участников протестов в Никарагуа 

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Соединенных Штатов осуждает применение силы против участников антиправительственных протестов в Никарагуа, призывая к диалогу для разрешения возникших разногласий между властью и обществом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Правительство Соединенных Штатов сожалеет в связи с тем, что во время протеста граждан в Никарагуа погибли люди и были раненные. Мы осуждаем насилие и чрезмерное применение силы со стороны полиции и других лиц против граждан, которые воспользовались своим конституционным правом на свободу слова и собраний", — отмечает Науэрт.
США призывают к проведению диалога «с участием представителей всех слоев общества для разрешения нынешнего конфликта». «Кроме того, мы призываем правительство [Никарагуа] разрешить проведение независимого расследования и привлечь виновных в гибели людей к ответственности», — добавила представитель Госдепартамента.
Как сообщила в воскресенье газета Prensa, в результате столкновений между полицией и протестующими в Никарагуа погибли по меньшей мере 30 человек, десятки пострадали.
Акции протеста продолжаются в Никарагуа пятый день. Поводом для них стала проводимая правительством реформа в сфере социального страхования. В столице страны Манагуа протесты, в которых принимает участие большое количество молодежи, сосредоточены вокруг Политехнического университета Никарагуа. На фоне манифестаций президент республики Даниэль Ортега заявил в субботу, что готов рассмотреть поправки к реформе.