Остров зари багровой. Династия Кастро оставляет бремя власти

Самым напряженным моментом противостояния двух мировых держав СССР и США , которое длилось почти полвека, был, пожалуй, Карибский кризис, по-другому — Кубинский. В 1962 году мир балансировал на грани ядерной катастрофы. Никита Хрущев отправил на Остров свободы советские ракеты, чтобы защитить Кубу от американского вторжения. Ведь Куба — первое социалистическое государство в западном полушарии. И вот СССР давно уже нет, а кубинский социализм существует до сих пор. Залогом этого постоянства была семья Кастро . Сначала Фидель, потом Рауль . Так почти 60 лет. Но на этой неделе династия революционеров отказалась от бремени власти. Рауль больше не руководит страной, у руля Кубы — Мигель Диас-Канель. Корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова рассказала о стране, которую мы, возможно, теряем.

Младший брат Фиделя Кастро Рауль приветствует преемника, поднимая руку. Этот жест и возвестил новую эпоху Кубы. Он сам еще 10 лет назад ограничил себя двумя президентскими сроками. Своим же указом. Решение мудрое, как говорят сейчас. Через месяц Раулю Кастро исполнится 87.

«На данном этапе реконструкция власти осуществлена таким образом, что обеспечена политическая стабильность», — подчеркнул посол СССР на Кубе в 1986-88 годах Александр Капто.

Александр Капто работал послом на Кубе, с Фиделем сажал деревья на субботнике, с Раулем устраивал домашние посиделки. Его внук до сих пор бережет военную форму — подарок Рауля.

«Был день рождения у Рауля. И вот появляется Фидель с большой посудиной. Мы были шокированы. А он говорит, что это он специально дома приготовил креветки, чтобы угостить вас в связи с днем рождения Рауля. Лидер страны, но в таких житейских делах предльно прост, скромен», — рассказал Капто.

В Гаване сейчас ни одного памятника Фиделю, ни одной улицы с его именем. Так завещал он сам. Не хотел культа своей личности. Но память у кубинцев крепка. Участник Кубинской революции Хулио Лопес гордо называет себя повстанцем. Медали часто показывает окрестной детворе. Та любит слушать его рассказы о революции.

«Большинство из нас, более 80%, были неграмотными. Меня лично учил писать Эрнесто Че Гевара. Мы жили в такой ужасающей нищете. Я босоногим подростком начал борьбу», — признался Лопес.

35 лет назад из Гаваны в Москву прилетела мачете. На Кубе генерал-майор, руководитель Московского отдела ветеранов воинов-интернационалистов «кубинцев» Михаил Макарук создавал летное училище. Однажды охотился с Раулем Кастро. Уток себе тогда не взяли. Все раздали солдатам соседней части.

«Он заметил, что я предлагаю официанту из мохито убрать лед. Походит и спрашивает: «Мигель, зачем лед убираешь?» Я ему объясняю, что у меня проблемы с зубами. Он отвечает: «А мы вашу водку по традиции — до дна». Подзывает полковника, и говорит: «Сделай все, чтобы Мигель мог пить мохито как мы». Меня отправили в лучшую стоматологическую клинику. Вот какое внимание человеческое», — вспоминает Макарук.

Жаркие кубинские мотивы — в центре Москвы. Под такие ритмы жить веселее. Кубинцы унывать не умеют. Хотя на острове всегда жили небогато. Средняя зарплата там — 20 долларов в месяц. Лидер группы Son del son Эдуардо Брефф со своими гонорарами по кубинским меркам нереальный богач.

«Кубинцы воспринимают все свои проблемы с улыбкой. Если мой сосед выращивает плоды тропические, а я животных. Почему же нам не поменяться? Нас всегда этот способ спасал. С улыбкой и даже иронией ко всему относимся. С уходом Кастро наша особенность никуда не денется, мы останемся такими же веселыми. Мы к новым законам адаптируемся. Надеемся на экономические изменения. Это пока единственный большой минус», — сказал музыкант.

Экономическую блокаду Кубе устроил Джон Кеннеди . В 60-м запретил американским компаниям иметь хоть какие-то дела с кубинцами. Первая посылка из Штатов прилетела на остров всего два года назад после визита Барака Обамы . Он стал первым президентом Америки за 90 лет, побывавшим на Кубе. Тогда попытался по-свойски приобнять Рауля. Но гордый Кастро не дался.

«Это своеобразная генетика кубинского народа — гордость и независимость. Куба сейчас независима, не связана такими отношениями, чтобы находиться в долгу», — отметил Капто.

Рауль Кастро пытался взбодрить экономику. В порту Мариэль открыли первую в стране зону свободной торговли. Ее резиденты имеют налоговые льготы. Пришел первый иностранный капитал. Американцы, например, собирают там свои тракторы. На Острове Свободы теперь еще больше свобод. При Рауле появился интернет. Раньше даже мобильник или автомобиль приходилось покупать с разрешения правительства, а квартиры просто передавали по наследству или обменивали. Сейчас их можно продавать.

Легализовал Рауль Кастро и частный бизнес. Люди зарабатывают на туристах и все чаще на американских. В 2016-м, напимер, на острове даже не хватило пива. Пришлось завозить из Доминиканы — 30 млн ящиков.

Земляки в новом президенте уверены — с пути не свернет. Мигель Диас-Канель рос в бедном районе Санта-Клары, в одноэтажном доме. Соседи размышляют так: в городе, где захоронен прах Че Гевары, отступников революции быть не может.

«Я ему как-то сказал: «Мальчик, у многих людей уже есть цветные телевизоры, а у вас нет». Знаете, что он ответил? «Я еще не заработал», — вспоминает бывший сосед кубинского лидера Пабло Васкес.

«Он изучал электротехнику в университете и был очень способным, честным мальчиком. Быстро поднялся по партийной лестнице», — отметил бывший сосед Илья Юлия Перез.

«Он очень хорошо усвоил принципы главнокомандующего Фиделя и Рауля. Он защищает их и, следовательно, будет продолжать это делать», — подчеркнула бывшая соседка Марта Аниде Гомез.

Мигель Диас-Канель возглавил страну в свой день рождения. И это символично. Новая Куба родилась с ним в один день. Какой вырастет? Преемнику поможет Рауль. Он еще три года будет возглавлять компартию

Дело революционеров на Кубе пока процветает. Главная партия по-прежнему коммунистическая. Это не поменялось. Она — единственная легальная на острове. В основе — своеобразный микс марксизма-ленинизма и геваризма.

Идеи Маркса и Ленина в том или ином виде живы не только на Кубе. Например, еще в Северной Корее . Трудовая партия КНДР — самая многочисленная и, по сути, единственная серьезная. Возглавляет ее «блистательный товарищ» Ким Чен Ын. Именно он принимает все ключевые решения в стране. Вот, буквально накануне стало известно, что Пхеньян отказался от ракетно-ядерных испытаний.

Лаос, В соседнем Китае коммунисты у руля вот уже больше полувека, а их лидер Си Цзиньпин по совместительству председатель Китайской Народной Республики. «Красная зона» — это еще Вьетнам Непал , а также ряд латиноамериканских государств. А в странах СНГ коммунисты, пожалуй, наиболее влиятельны в Беларуси

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