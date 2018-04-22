Новый лидер Кубы принял в Гаване президента Венесуэлы

В Гаване состоялась встреча нового председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро . Об этом сообщает РИА Новости.

После переговоров Мадуро написал в Twitter, что отношения двух стран «достигли самого высокого уровня доверия, сотрудничества и развития. „Сегодня мы приветствовали избранного главу братской республики Мигеля Диас-Канеля для упрочнения человеческого и исторического альянса, который нас объединяет“, — сообщил венесуэльсикй лидер.