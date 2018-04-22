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Новый лидер Кубы принял в Гаване президента Венесуэлы
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Новый лидер Кубы принял в Гаване президента Венесуэлы 

Российская Газета 2 часа назад
В Гаване состоялась встреча нового председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает РИА Новости.
После переговоров Мадуро написал в Twitter, что отношения двух стран «достигли самого высокого уровня доверия, сотрудничества и развития. „Сегодня мы приветствовали избранного главу братской республики Мигеля Диас-Канеля для упрочнения человеческого и исторического альянса, который нас объединяет“, — сообщил венесуэльсикй лидер.
В четверг Диас-Канель был утвержден в должности главы Госсовета Кубы, сменив на высшем государственном посту Рауля Кастро.
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