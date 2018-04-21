СМИ: президенты Венесуэлы и Боливии приедут на Кубу для встречи с новым главой государства

Боливии ГАВАНА, 21 апреля. / ТАСС /. Президенты Венесуэлы Николас Мадуро и Эво Моралес в ближайшие дни приедут на Кубу для встречи с новым главой островного государства Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.

Мадуро прилетит в Гавану 21 апреля, Моралес — 23 апреля. Как ожидается, они проведут переговоры с Диас-Канелем, а также возложат цветы к монументу национальному герою Кубы Хосе Марти на главной площади Гаваны — Площади революции. Мадуро и Моралес станут первыми иностранными лидерами, которых примет новый кубинский руководитель.

Венесуэла является главным политическим союзником Кубы в Латинской Америке и ее вторым по величине торговым партнером после Китая . Поставки нефти из Венесуэлы долгое время обеспечивали потребности острова примерно на 70%. Однако с 2014 года они сократились в связи с тем, что страна переживает глубокий экономический и политический кризис.