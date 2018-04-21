Ещё
СМИ: президенты Венесуэлы и Боливии приедут на Кубу для встречи с новым главой государства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: президенты Венесуэлы и Боливии приедут на Кубу для встречи с новым главой государства 

ТАСС 2 часа назад
ГАВАНА, 21 апреля. /ТАСС/. Президенты Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес в ближайшие дни приедут на Кубу для встречи с новым главой островного государства Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.
Мадуро прилетит в Гавану 21 апреля, Моралес — 23 апреля. Как ожидается, они проведут переговоры с Диас-Канелем, а также возложат цветы к монументу национальному герою Кубы Хосе Марти на главной площади Гаваны — Площади революции. Мадуро и Моралес станут первыми иностранными лидерами, которых примет новый кубинский руководитель.
Венесуэла является главным политическим союзником Кубы в Латинской Америке и ее вторым по величине торговым партнером после Китая. Поставки нефти из Венесуэлы долгое время обеспечивали потребности острова примерно на 70%. Однако с 2014 года они сократились в связи с тем, что страна переживает глубокий экономический и политический кризис.
19 апреля на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Мигель Диас-Канель был избран председателем Государственного совета Кубы. Согласно кубинской конституции, председатель Госсовета является главой государства и правительства. На этом посту Диас-Канель сменил Рауля Кастро, который как минимум до 2021 года останется во главе Коммунистической партии Кубы — единственной официальной политической организации в стране.
ТАСС: последние новости
Пенс: США не остановятся, пока в Венесуэле не будет восстановлена демократия Ситуация в Венесуэле была в центре внимания на завершившемся в Перу Саммите Америк Глава МИД Уругвая назвал неуместным призыв США выслать российских дипломатов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия нашла главных подозреваемых в деле Скрипалей80
Трамп рассердился из-за звонка Путина225
Украину оставят без помощи36
Монголия обратилась к России за помощью65
США предложили лишить российского золота578
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение