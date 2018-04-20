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Молод и образован: кубинцы охарактеризовали нового лидера
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Молод и образован: кубинцы охарактеризовали нового лидера 

Мир24 1 час назад
Приемнику Рауля Кастро — Мигелю Диас-Канелю исполнилось 58 лет. Кубинцы приветствуют новую главу Госсовета и поздравляют с днем его рождения, сообщает «МИР 24».
«Диас-Канель молод и хорошо образован, а работать он будет под крылом революционных лидеров», — сказал один из жителей.
«Я думаю, он будет хорошим президентом и справиться со своими обязанностями. Я считают, что его долг — заботиться о людях и действовать в интересах страны», — предположила другая кубинка.
Другой житель страны заявил, что Куба не уйдет с пути социализма.
«Я уверен, что Куба не сойдет с пути социализма. Рауль сказал, что нужно двигаться шаг за шагом. И теперь у нас новый лидер, молодой лидер», — сказал он.
Новый председатель Госсовета Кубы заявил, что продолжит революцию, которую начали на острове братья Кастро, и не допустит возвращения страны к капитализму. Мигель Диас-Канель сменил на главном посту страны 86-летнего Рауля Кастро. Депутаты его избрали на пятилетний срок.
Рауль Кастро, покинув пост президента, по сути, сохранит политическое влияние. Он останется лидером Коммунистической партии Кубы.
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