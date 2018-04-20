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Политолог Васильев о новом кубинском президенте
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Политолог Васильев о новом кубинском президенте 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
О новом президенте Кубы и будущем Острова Свободы в эфире программы «События. 25-й час» рассуждает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Надо иметь ввиду, что приходит к власти поколение людей, которые являются продуктом того социализма, социально-экономического строя, который возник на Кубе в начале 60-ых. И здесь всегда очень важный вопрос встает — приходят те люди, которые в большей степени познакомилась с негативом социализма, или с позитивом социализма. Я думаю, что сегодня на Кубе произошла плановая, давно продуманная замена", — заявил Васильев.
Полную версию комментария смотрите в видео.
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