Политолог Васильев о новом кубинском президенте

"Надо иметь ввиду, что приходит к власти поколение людей, которые являются продуктом того социализма, социально-экономического строя, который возник на Кубе в начале 60-ых. И здесь всегда очень важный вопрос встает — приходят те люди, которые в большей степени познакомилась с негативом социализма, или с позитивом социализма. Я думаю, что сегодня на Кубе произошла плановая, давно продуманная замена", — заявил Васильев.

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