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В Уругвае высказались о высылке дипломатов РФ
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В МИД Уругвая назвали призыв США выслать российских дипломатов «неуместным» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД Уругвая Родольфо Нин Новоа назвал «неуместным» призыв США выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает El Pais.
«Я очень негативно воспринял эту просьбу, я сказал, что это неуместная просьба, и что её не следовало озвучивать», — заявил министр.
При этом он добавил, что Уругвай — независимая страна, которая самостоятельно определяет свои отношения с остальным миром.
26 марта США, Канада и ряд стран Европы объявили о высылке более чем 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипалей.
Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к инциденту, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Великобританией и другими государствами.
RT на русском: последние новости
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