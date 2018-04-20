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Подарок на день рождения: Куба больше не под Кастро
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Подарок на день рождения: Куба больше не под Кастро 

Уралинформбюро 48 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Национальная ассамблея Кубы избрала новым президентом республики Мигеля Диас-Канеля — бывшего первого заместителя Рауля Кастро. За его назначение 19 апреля проголосовали 603 из 604 членов высшего органа государственной власти Острова Свободы, передает "Уралинформбюро".
Рауль Кастро, руководивший страной с 2008-го, в декабре минувшего года заявил, что больше не будет претендовать на высшую должность в республике. До него Кубу почти полвека возглавлял Фидель Кастро, скончавшийся в 2016-м.
В США заявили, что недовольны выбором Диас-Канеля новым президентом. «Мы разочарованы тем, что правительство Кубы предпочло заглушить независимые голоса и сохранить свою репрессивную монополию на власть, а не позволить гражданам сделать осмысленный выбор на свободных, справедливых и конкурентных выборах», — огласила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт позицию Вашингтона.
Примечательно, что Диас-Канеля избрали за день до его дня рождения — 20 апреля ему исполняется 58 лет. По образованию новый лидер Острова Свободы инженер. В 1992—1993 годах он был членом Национального бюро Союза молодых коммунистов. В 2009 году стал министром высшего образования, а в 2013-м — первым заместителем Кастро-младшего.
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