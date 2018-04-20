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Total отказалась уходить из Венесуэлы
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Total отказалась уходить из Венесуэлы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава французской Total Патрик Пуянне заявил, что нефтегазовая компания не уйдет из Венесуэлы, несмотря на сохраняющуюся в южноамериканской республике социальную и экономическую нестабильность.
Он признал, что из-за бытовых проблем (отсутствия света и воды) сотрудникам пришлось отправить из Венесуэлы членов своих семей, передает РИА «Новости».
«Важно остаться в стране даже в трудные времена, потому что люди это вспомнят», — цитирует главу Total канал Globovision.
Напомним, в начале апреля Венесуэла обвинила Вашингтон в «гибридной агрессии» с целью свержения в республике законного правительства.
Напомним также, в декабре прошлого года власти Венесуэлы выдали Роснефти лицензию на два газовых месторождения на шельфе страны сроком на 30 лет. Позднее Каракас предложил России принять участие в проектах по разведке и добыче в Венесуэле алмазов и золота. Отметим, Москва неоднократно критиковала политику США в отношении Венесуэлы.
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