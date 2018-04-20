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Колумбия предложила план спасения Венесуэлы
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Колумбия предложила план спасения Венесуэлы 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Министр финансов Колумбии Маурисио Карденас предложил план финансового спасения экономики Венесуэлы с помощью Международного валютного фонда.
По словам Карденаса, речь идет о мерах по стабилизации макроэкономической ситуации в Венесуэле, которая в настоящее время переживает гиперинфляцию и дефицит. Вместе с тем, как отметил колумбийский министр, при нынешнем правительстве боливарианской республики эти действия невозможны.
"Никто не знает, когда произойдет смена правительства в Венесуэле, но мы должны быть к этому готовы", — приводит РИА Новости заявление Карденаса в Вашингтоне.
Министр уточнил, что план оценивается в 60 миллиардов долларов. Эта сумма необходима для минимального уровеня импорта в Венесуэлу для обеспечения ее сельского хозяйства и промышленности производственными мощностями, пояснил Карденас.
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