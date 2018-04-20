Династия Кастро уходит. Что ждет Кубу при Диас-Канеле?

Мигель Диас-Канель, которого выбрали новым главой Госсовета Кубы , давно известен как «будущий руководитель страны». На фотографиях с Раулем Кастро Мигель всегда где-то неподалеку. В свои 57 лет уроженец отдаленной провинции Вилья-Клара имеет прекрасное резюме: сразу после университета присоединился к революционным силам, а потом вступил в союз молодых коммунистов. Вот какие еще факты из биографии Диас-Канеля приводит советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников:

Николай Калашников советник директора Института Латинской Америки РАН «Диас-Канель, в общем, такой типичный партийный государственный служащий. Его биография вполне достойная. В молодости он был активен в различных молодежных организациях, студенческих, в кубинском комсомоле. Потом занимался партийной работой, возглавлял в течение многих лет одну из провинциальных партийных организаций. Потом был назначен министром образования. Уже вот с этой должности в 2013 году был избран в политбюро и назначен первым заместителем Рауля Кастро как президента и как премьер-министра».

Биография Диас-Канеля указывает, что совсем уж типичным партийцем он не был. В молодости, к примеру, он хипповал: носил длинные волосы и обожал The Beatles. Войдя в большую политику, Диас-Канель активно выступал за равноправие секс-меньшинств и даже посещал собрания активистов. Такие взгляды, впрочем, не мешали ему жестко бороться с любой оппозицией.

Диссидентов и независимых журналистов он критикует за подрывную деятельность, которую они якобы ведут. Барака Обаму , который поспособствовал потеплению отношений между США и Кубой, Диас-Канель обвинил в попытках разрушить революцию. Видеозапись заявления с закрытой встречи в 2017 году утекла в сеть:

«Правительство США вторглось на Кубу, ввело эмбарго, наложило ограничительные меры. Куба никак не отвечала. Американцы должны восстановить равновесие. Мы же не обязаны ничего давать взамен».

Рауль передал бразды правление страной Диас-Канелю, правда пока лишь формально. Все же Кастро еще три года останется главой Компартии Кубы, которая определяется конституцией как «высшая руководящая сила общества и государства». За десять лет правления младшего Кастро на острове уже потеплело. Люди получили возможность открывать малый и средний бизнес и покупать собственные мобильники. О том, что ждет Кубу при Диас-Канеле, говорит латиноамериканист Михаил Белят

Михаил Белят политолог-латиноамериканист «О нем говорят как о человеке очень принципиальном и о человеке духовном, то есть человеке с идеалом. Идеологических перемен, я думаю, ждать не следует, то есть курс Кубы останется неизменным, таким, каким был. Я ожидаю, что вполне возможны перемены экономические, потому что у него, во всяком случае, достаточно большой опыт организационной работы: он возглавлял провинцию, он работал на разных постах в других провинциях. Он знает жизнь как бы изнутри, он не человек, который вырос и сформировался как политико-государственный деятель в кресле где-нибудь, в Капитолии в Гаване, поэтому я думаю, что здесь стоит ожидать перемен к лучшему».

О персоне Диас-Канеля не так давно высказывалась дочь Рауля Кастро Мариэла. По ее словам, новый глава Госсовета может всех удивить. Чем именно, отвечать отказалась, наотрез.