Рауль Кастро анонсировал изменения в Конституции Кубы 

ГАВАНА, 19 апреля. /ТАСС/. Кубинские власти займутся разработкой новой конституции страны. Об этом заявил в четверг первый секретарь ЦК Коммунистической партии островного государства Рауль Кастро, выступая на заседании Национальной ассамблеи (однопалатного парламента).
"На июльском заседании Национальной ассамблеи также будет предложено создать депутатскую комиссию, которая займется разработкой и представлением проекта новой Конституции Кубы, которую затем будет необходимо обсудить с населением и вынести на референдум", — сказал Кастро. Действующий вариант основного закона страны был принят в 1976 году.
Депутаты парламента в ходе двухдневного заседания избрали нового председателя Госсовета и Совета министров Кубы. На этом посту Кастро сменил его первый заместитель Мигель Диас-Канель.
По словам Кастро, Диас-Канель в свое время сможет возглавить Коммунистическую партию Кубы.
"Когда придет время, Диас-Канель может стать первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы", — сказал Кастро, выступая перед депутатами Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента).
Рауль Кастро останется во главе Компартии Кубы — единственной официальной политической организации в стране — как минимум до ее следующего съезда в 2021 году.