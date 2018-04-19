Рауль Кастро анонсировал изменения в Конституции Кубы

"На июльском заседании Национальной ассамблеи также будет предложено создать депутатскую комиссию, которая займется разработкой и представлением проекта новой Конституции Кубы , которую затем будет необходимо обсудить с населением и вынести на референдум", — сказал Кастро. Действующий вариант основного закона страны был принят в 1976 году.

Депутаты парламента в ходе двухдневного заседания избрали нового председателя Госсовета и Совета министров Кубы. На этом посту Кастро сменил его первый заместитель Мигель Диас-Канель.

По словам Кастро, Диас-Канель в свое время сможет возглавить Коммунистическую партию Кубы.

"Когда придет время, Диас-Канель может стать первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы", — сказал Кастро, выступая перед депутатами Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента).

Рауль Кастро останется во главе Компартии Кубы — единственной официальной политической организации в стране — как минимум до ее следующего съезда в 2021 году.