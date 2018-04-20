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Один из топ-менеджеров PDVSA признал вину в отмывании денег
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Один из топ-менеджеров PDVSA признал вину в отмывании денег 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный менеджер одного из филиалов государственного нефтегазового концерна Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) Сезар Ринкон Годой признал себя в четверг виновным в сговоре с целью отмывания денег. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции США.
Как отмечается в распространенном заявлении, «он играл важную роль в международном сговоре по отмыванию денег, включающем выплату взяток владельцами расположенных в США компаний, официальным лицам правительства Венесуэлы с целью получить энергетические контракты на выгодных условиях».
Судебные слушания проходят в Хьюстоне (штат Техас). Судья Кеннет Хойт назначил вынесение приговора на 9 июля, причем Ринкон уже согласился выплатить штраф в размере $7,03 млн Он был арестован в Испании в октябре 2017 года и экстрадирован в феврале 2018 года по запросу минюста в США. Вместе с ним по делу проходят еще четверо граждан Венесуэлы.
Минюст в январе 2017 года объявил, что свою вину в даче взяток сотрудникам PDVSA признали восемь человек. В том числе это были граждане США, руководители энергетических фирм Хуан Хосе Эрнандес Комерма и Чарльз Куинтард Бич.
В июне 2016 года свою вину в участии в коррупционном сговоре признал в суде Хьюстона гражданин Венесуэлы Роберто Ринкон. Этот предприниматель проживал в США и являлся президентом базирующейся в Техасе компании Tradequip Services & Marine (TSM), предоставлявшей услуги по доставке оборудования для разведки нефтяных месторождений. По данным следствия, Ринкон был уличен в даче крупных взяток по крайней мере пяти занимающим высокие посты служащим PDVSA в обмен на контракты для TSM. Как утверждается, представители венесуэльского концерна в 2009-2014 годах получали от бизнесмена как денежные переводы, так и различные подарки в виде дорогих авиабилетов и алкогольных напитков.
Конкретных сумм минюст не назвал, однако, по данным агентства Reuters, в рамках данной коррупционной схемы были выявлены злоупотребления примерно на $1 млрд
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