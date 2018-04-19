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Экс-глава подразделения PDVSA признался суду США в участии в отмывании денег
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Экс-глава подразделения PDVSA признался суду США в участии в отмывании денег 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 19 апр /ПРАЙМ/. Бывший глава подразделения венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA признал свою вину в участии в международной коррупционной схеме, сообщил Минюст США.
Гражданин Венесуэлы Сезарь Ринкон (Cesar Rincon) в четверг в федеральном суде в Хьюстоне признался, что в 2012-2013 годах участвовал в отмывании денег, в том числе в вымогательстве и получении взяток от ряда базирующихся в США компаний в обмен на помощь им в ведении дел и достижении выгодных договоренностей с PDVSA.
Ринкон стал одним из пяти задержанных в феврале бывших чиновников Венесуэлы по подозрению в коррупции, он был арестован в Испании в октябре 2017 года и экстрадирован в США. Ринкон возглавлял подразделение Bariven, приговор ему должен быть вынесен в июле.
Ранее еще ряд бизнесменов признали свою вину в суде США по обвинению в участии в коррупционной схеме при заключении PDVSA ряда контрактов, речь идет о коррупционных договоренностях на сумму более 1 миллиарда долларов в 2009–2014 годах.
В прошлом году PDVSA заявила, что начала расследование в связи с судебным процессом в США по делу о коррупции при заключении госкомпанией ряда контрактов и признала факт мошенничества в процессе закупок. Прежде компания резко критиковала этот судебный процесс и заявляла о «международной дискредитации» в свой адрес.
В октябре комиссия подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы представила доклад о случаях хищения 11 миллиардов долларов в PDVSA в 2004–2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес назвал документ лживым и заявил, что оппозиция действует безответственно и лжет, продвигая кампанию по дискредитации лидеров революции в стране.
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