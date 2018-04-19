США разочарованы тем, что глава Госсовета Кубы не был избран на выборах

"США разочарованы тем, что кубинские власти заглушали независимые голоса и сохранили свою репрессивную монополию на власть, вместо того чтобы дать своему народу сделать важный выбор через свободные, честные и конкурентные выборы", — сказала она.