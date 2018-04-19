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США разочарованы тем, что глава Госсовета Кубы не был избран на выборах
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США разочарованы тем, что глава Госсовета Кубы не был избран на выборах 

РИА Новости 34 минуты назад
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. США разочарованы тем, что новый глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти, а не избран в ходе выборов, заявила в четверг журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
"США разочарованы тем, что кубинские власти заглушали независимые голоса и сохранили свою репрессивную монополию на власть, вместо того чтобы дать своему народу сделать важный выбор через свободные, честные и конкурентные выборы", — сказала она.
В четверг Мигель Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту. Рауль Кастро остается первым секретарем кубинской компартии, которая, согласно конституции страны, является руководящей и направляющей политической силой. По его словам, он намерен оставить пост первого секретаря на предстоящем в 2021 году съезде.
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