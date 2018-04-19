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Братьев Кастро меняет Мигель Диас-Канель
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Братьев Кастро меняет Мигель Диас-Канель 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
На Кубе сегодня назовут имя преемника Рауля Кастро. По прогнозам, страну может возглавить первый заместитель Госсовета и Совета министров Мигель Диас-Канель. Если его кандидатуру утвердят, то он станет первым за шесть десятилетий главой Кубы не из семьи Кастро. Действующий лидер острова Свободы Рауль Кастро пока не выдвинут ни на один руководящий пост.
Рауль Кастро родился в 1931 году на Кубе в семье владельца сахарной плантации, на пять лет позже брата, легендарного кубинского революционера Фиделя Кастро. Рауль учился в Гаванском университете. Еще студентом вступил в борьбу против диктаторского режима Фульхенсио Батисты.
В 1953 году после штурма казармы в Сантьяго-де-Куба был арестован, приговорен к 15 годам тюремного заключения. Спустя два года вышел по амнистии и уехал в Мексику. После победы Кубинской революции в 1959 году вернулся на родину и возглавил вооруженные силы молодой республики.
Следующие 30 лет Рауль Кастро занимал различные должности в правительстве. С его подачи на Кубе появились зоны свободной торговли, что позволило стране выйти на мировой рынок. В 1997 году Фидель Кастро назвал брата своим преемником, а в 2006 году делегировал ему все полномочия.
Через два года Рауль Кастро был избран новым председателем Госсовета Кубы. На этом посту младший брат легендарного революционера провел многочисленные реформы. В частности, позволил фермерам самим распоряжаться землей, а также разрешил кубинцам пользоваться сотовой связью и интернетом.
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