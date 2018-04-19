Депутат: Россия продолжит сотрудничать с Кубой после смены главы Госсовета

В четверг Мигель Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.

"Мы будем продолжать развитие многосторонних взаимовыгодных российско-кубинских экономических, гуманитарных связей и укреплять партнерские отношения с новым руководством Острова Свободы. Убежден, что все лучшее, созданное на Кубе в эпоху руководства страной братьев Кастро, будет сохранено и приумножено на благо кубинского народа. Также надеемся на сохранение стабильности системы безопасности в латиноамериканском регионе", — цитирует Железняка пресс-служба парламентария.

Он также отметил, что надеется на сохранение стабильности системы безопасности в латиноамериканском регионе.

"Единая Россия" , как основная политическая сила страны, инициирует и активно сопровождает важнейшие социально-экономические проекты, в том числе на международном уровне. Готовы продолжать делиться успешным опытом в этой области с партнерам из дружественных политических партий, в том числе с кубинскими коллегами в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Коммунистической партией Кубы (КПК). Мы готовы к широкому обмену мнениями и расширению форматов межпартийных и межпарламентских консультаций", — добавил Железняк.