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Депутат: Россия продолжит сотрудничать с Кубой после смены главы Госсовета
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Депутат: Россия продолжит сотрудничать с Кубой после смены главы Госсовета 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия продолжит развитие взаимовыгодных экономических, гуманитарных связей с Кубой и будет укреплять партнерские отношения с новым руководством республикой, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В четверг Мигель Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.
"Мы будем продолжать развитие многосторонних взаимовыгодных российско-кубинских экономических, гуманитарных связей и укреплять партнерские отношения с новым руководством Острова Свободы. Убежден, что все лучшее, созданное на Кубе в эпоху руководства страной братьев Кастро, будет сохранено и приумножено на благо кубинского народа. Также надеемся на сохранение стабильности системы безопасности в латиноамериканском регионе", — цитирует Железняка пресс-служба парламентария.
Он также отметил, что надеется на сохранение стабильности системы безопасности в латиноамериканском регионе.
"Единая Россия", как основная политическая сила страны, инициирует и активно сопровождает важнейшие социально-экономические проекты, в том числе на международном уровне. Готовы продолжать делиться успешным опытом в этой области с партнерам из дружественных политических партий, в том числе с кубинскими коллегами в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Коммунистической партией Кубы (КПК). Мы готовы к широкому обмену мнениями и расширению форматов межпартийных и межпарламентских консультаций", — добавил Железняк.
Политик также подчеркнул необходимость продолжать успешное сотрудничество России и Кубы в различных международных организациях, включая Межпарламентский союз, и выразил надежду на участие гостей из КПК в мероприятиях 10-й Генеральной ассамблеи политических партий Азии, которая пройдет в Москве в октябре.
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